CHP'den Uşak Belediye Başkanı "Özkan Yalım" kararı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP Yalım ile ilgili kararını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında CHP'den dikkat çeken bir adım geldi.

ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP Genel Merkez'inde tertiplediği basın toplantısında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili olarak kararı açıkladı:

"MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir"

Öte yandan gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Zeynel Emre, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sebebiyle, Türkiye'nin gübre ve mazot fiyatlarındaki artıştan etkileneceğini belirtti.

Bu iki kalemde fiyatların artması sonucu çiftçilerin üretim yapamaz hale geleceğini ifade eden Emre, mazottaki KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilere ilave destekler sağlanması önemini vurgulayan Emre, "Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları üzerinden faizsiz gübre ve akaryakıt kredisi sağlanmalıdır. Kredi limitlerine bakılmaksızın finansmana erişim imkanı sağlanmalıdır. Çiftçilerin ödeyecekleri kredi borçlarının faizleri silinmeli ve borç ana parası yapılandırılmalıdır. Çiftçilere yönelik haciz işlemlerinin muhakkak durdurulması lazım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

