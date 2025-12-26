CHP’li Ahmet Tanay Garip bıçaklı saldırıya uğradı: Şüpheli gözaltında

Kınalıada’da CHP’li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip, yerel seçim döneminden kalan husumet nedeniyle tartıştığı kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Garip’in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı Kınalıada’da, CHP’li Adalar Meclis Üyesi Ahmet Tanay Garip (34) tartışma sırasında bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kınalıada Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Garip ile aynı partiden daha önce meclis üyesi adayı olan Turan Y. (44) arasında, yerel seçim sürecinden kalan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Turan Y., Garip’i sırtından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ahmet Tanay Garip, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Garip’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Turan Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ahmet Tanay Garip, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün yaşanan bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumumun iyi olduğunu ve tedbir amaçlı kontrollerimin sürdüğünü paylaşmak isterim. Yanımda olan, arayan soran ve mesajlarıyla destek veren herkese gönülden teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

