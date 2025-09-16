CHP’li Bağcıoğlu “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasından beraat etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Bağcıoğlu ile avukatı katıldı. Duruşmayı ayrıca bazı CHP’li partililer de izledi.

Duruşmada söz alan avukat, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, olayda suç unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat yönünde görüş sundu.

BAĞCIOĞLU: “TEĞMENLERİ YALNIZ BIRAKAMAZDIM”

Mütalaa sonrası söz verilen Bağcıoğlu, yaptığı savunmada şunları söyledi: "TSK, şehitlerimizi ve savunma sanayini siyaset dışında tutuyoruz. Muvazzaf askerleri toplanmaya çağırmadım. Mesleki geçmişim de buna el vermez. Teğmenleri yalnız bırakmaya da gönlüm el vermez. Takdir mahkemenindir."

Mahkeme heyeti, suç unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak Bağcıoğlu’nun beraatine karar verdi.

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Bağcıoğlu, teşekkür ederek şunları söyledi: "Ankara'daki soruşturma savcısı ve İzmir'deki mahkeme heyetine, hukukun üstünlüğünü esas alan çalışmalarından dolayı teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yankı Bağcıoğlu hakkında Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin disipline sevk edilmesi sonrası yaptığı açıklama nedeniyle iddianame hazırlamıştı. Savcılık, Bağcıoğlu’nun bu duruma tepki göstererek protesto çağrısında bulunduğunu ve bunu kamuoyuyla paylaştığını gerekçe göstermişti.

“Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosyayı Bağcıoğlu’nun ikamet adresi nedeniyle İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Cumhuriyet savcısı, 8 Temmuz’da görülen duruşmada sanığın sosyal medya paylaşımı sebebiyle herhangi bir muvazzaf askerin toplantı ya da gösteriye katılıp katılmadığının araştırılması gerektiğini ifade etmişti.

Bugünkü duruşmada ise davanın seyrini değiştiren gelişme yaşandı ve mahkeme beraat kararı verdi.