CHP’li Başarır ve Günaydın’dan adliye önünde açıklama: “Yeni bir susurluk vakası ortaya çıkmıştır”

Basın açıklamasında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 5 Eylül’de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen iki farklı elektronik postada İBB, Beşiktaş, Seyhan, Ceyhan ve Kütahya belediyelerinin ihbar edildiğini belirtti.

Başarır, söz konusu ihbar dilekçelerinde adı geçen kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belediyelerle ilgili dosyaların birleştirildiğini, ancak 2 gün sonra Kütahya Belediyesine ilişkin dosyanın yetkisizlik kararıyla Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini aktardı.

Düzenlenen bilirkişi raporunda Aktaş’ın şirketlerinin aldığı 4 ihalenin gündeme geldiğini belirten Başarır, ayrıca avukat Mehmet Yıldırım ve Mücahit Birinci’nin yanı sıra Recep Seyhan ile Hamza Uçan’ın Fatih Keleş’le cezaevinde yaptığı görüşmelerin önemli olduğunu söyledi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim arkadaşlarımızın suçsuzluğu net. Onlara yapılan kumpaslar net. Özellikle 3 vaka, 4 avukatın cezaevindeki görüşmeleri çok açık. Ortada bir kumpas vardır, rögar patlamıştır. Yeni bir Susurluk vakası ortaya çıkmıştır. Güzel tarafı cezaevindeki arkadaşlarımız çıkacak.”

“CHP OLARAK SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise avukatların yönlendirilerek görevlerini kötüye kullandığını öne sürdü.

Aziz İhsan Aktaş’ın 10 işin 8’ini kamu kurumlarıyla, yalnızca 2’sini CHP’li belediyelerle yaptığını belirten Günaydın, Türkiye’nin geçmişte Susurluk skandalını araştırmadığı ve temiz eller operasyonunu yapmadığı için bugünkü tabloyla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

“CHP olarak süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Memlekette cübbelerden rozetleri sökene kadar bir tek partili savcı, hakim bırakmayıp gerçekten bağımsız bir adaleti tesis edene kadar mücadelemiz devam edecek. Türkiye’de siyaseti emniyet koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz.”

