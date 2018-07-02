Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 'HDP baraj altında kalmasın, demokrasi zarar görmesin, yüzde 10 gibi önemli bir kesim Meclis dışında kalmasın ve AKP çoğunlukla Meclis’e girmesin diye gidip HDP’ye oy attılar. Yüzde 3 oyumuz HDP’ye gitti. Ortada bir başarısızlık yok' dedi

Sözcü’nün Çukurova ekinde, Mehmet Serbes’e konuşan Çetin, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde çok tartışılan “HDP’ye üstü örtülü destek” konusuna açıklık getirdi. Soner Çetin, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu politikasını överek yeni bir durum olmadığını kaydetti ve şu ifadelerle netlik kazandırdı: “Düne kadar ‘Sayın Kılıçdaroğlu çok doğru hamleler yaptı, çok güzel işler yaptı’ denirken partinin alacağı oylarının bir kısmının HDP’ye ve İyi Parti’ye gideceğini bilmiyor muyduk, biliyorduk. Dolayısıyla genel başkanımız haksız yere eleştiriliyor.”

Soner Çetin, İyi Parti’nin Meclis’te grup toplaması için 15 milletvekilini İyi Parti’ye kaydırmasını da övdü ve CHP’nin bu politikaları sonucu İyi Parti’ye oy kaydığını söyledi. Ancak Çetin, partisinin oy kaybetmesini de AKP’nin kazanmasını da kayıp saymadı ve “CHP’den en az yüzde üç HDP’ye, en az yüzde iki de İyi Parti’ye gitti. Bu emanet oylarla bizim oyumuz aslında yüzde 27’leri geçiyor. CHP’nin seçim sonuçlarını böyle değerlendirmek gerek. Ortada bir başarısızlık yok” dedi.



İBRETLİK DEĞERLENDİRME

Yaklaşık 10 yıldır Çukurova Belediye Başkanı olan CHP’li Soner Çetin, AKP’nin kazanmasıyla sonuçlanan süreci şu sözlerle değerlendirdi: “Sayın Genel Başkanımız çok ciddi hamleler yaptı. İyi Parti’nin seçimlere katılabilmesi için milletvekillerin İyi Parti’ye gönderip grup kurmasına olanak sağlaması, Millet İttifakıyla baraj sorununun ortadan kaldırılması çok isabetli oldu. İttifak olmamış olsaydı İyi Parti belki çok az bir farkla Meclis dışında kalacak, demokrasi yara alacaktı. Sonra Muharrem İnce’yi aday göstermekle müthiş bir hamle yapmış oldu. Ardından HDP’nin baraj altında kalmaması gerektiği yönünde yaptığı açıklama oldu. Dolayısıyla birçok insan ‘HDP baraj altında kalmasın, demokrasi zarar görmesin, yüzde 10 gibi önemli bir kesim meclis dışında kalmasın ve AKP çoğunlukla meclise girmesin diye gidip HDP’ye oy attılar. Genel Başkanımız hep doğru yaptığını söyledi.” Füsun İkikardeş/Aydınlık