İçişleri Bakanlığı, Engin Altay'ın nikahını kıydığı iddia edilen CHP’li Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca, "Halihazırda belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin nikah kıydığı"na dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Halihazırda Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olması sebebiyle, yetkisi olmadan nikah memuru cübbesi giyerek nikah kıyan Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmıştır."





Fotoğrafları sosyal medyada paylaşılmıştı

Engin Altay'ın nikahını kıyan İlgezdi'nin fotoğraflarını CHP Üsküdar Meclis Üyesi Aday Adayı Erkan Ersin paylaştı. Ersin paylaştığı fotoğrafların üstüne 'CHP Grup Başkanvekilimiz Engin Altay vekilimize mutluluklar dileriz bir ömür boyu' yazdı.



