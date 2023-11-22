CHP'li Belediye Şirketleri Borç Batağında

Şirketler yaklaşık 4 milyar lira zarar etti. Sayıştay raporunda şirket yönetimlerinin de liyakatsiz olduğu belirtildi.

Sayıştay 2022 Kamu İdareleri Denetim Raporlarını yayınladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin borç batağında olduğu tespit edildi. Şirketler sermayelerinin yüzde 50’sinden fazla zarar etti.



Sayıştay müfettişleri CHP’li Belediye şirketlerinin 2017’den bu yana zarar ettiğini belirtti. Tunç Soyer Yönetimindeki Belediyenin zarar eden şirketler için her yıl sermaye artırımı yaptığı görüldü. 2017-2022 yılları arasında Belediyenin zarar eden şirketler için 3 milyar 953 milyon 920 bin 512 lira 43 kuruş sermaye artırımına gittiği ifade edildi.



Toplu taşıma şirketi İzmir Metro’nun birikmiş zarar 379 milyon 760 bin lira, Grand Plaza şirketinin birikmiş zararı ise 169 milyon 018 bin 613 lira olarak açıklandı.



Belediye şirketlerden sermayelerinin yüzde 50’sinden fazla borçlu bulunanlar arasında İZDENİZ,

Bir diğer bulgu ise “Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı kuruluşlarında Yöneticilik Sıfatına Haiz Olmayan Personelin Şirket Yönetim Kurulunda Görev Alması” oldu.