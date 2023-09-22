CHP’li belediyeler birbirine düştü! Antalya Büyükşehir Belediyesi yasakladı

CHP’nin yönetim kadrosundaki tartışmalar yerel yönetimlere de sıçradı. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin tüm etkinlik taleplerini reddetti.Daha önce 7 kez yapılan festivallere bu kez izin verilmemesi ise ‘’CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak’’ olur.

CHP’li belediyeler birbirine düştü! Antalya Büyükşehir Belediyesi yasakladı
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CHP’li belediyeler birbirine düştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yine Antalya’nın ilçe belediyesi olan Muratpaşa Belediyesi arasında ‘yer izni’ polemiği büyüdü.

Muratpaşa Belediyesi ev sahipliğinde Antalya’da bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali’ne Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden izin çıkmadı.

Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'nin 26-29 Ekim tarihleri arasında Kaleiçi’ndeki sokak ve meydanların tahsis edilmesi talebine 2 ay cevap vermedi.

Ardından gelen red yazısında yasak için gerekçe cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları gösterildi.

Daha önce hiç reddedilmeyen festivale verilen bu cevap Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal üzerinde şok etkisi yarattı.

Daha önce 7 kez yapılan festivallere bu kez izin verilmemesi ise yerel seçimler öncesi ‘’CHP’li Muhittin Böcek’ten Böcek'ten CHP’li Ümit Uysal'a gözdağı gibi yasak’’ olarak yorumlandı.

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# chp # CHPli belediyeler
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