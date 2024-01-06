CHP'li Belediye'nin Satışa Çıkardığı Huzur Evlerine İlişkin Vatan Partisi'nden Açıklama

İzmir'de Karşıyaka'nın kanayan yarası Zübeyde Hanım Huzurevi sorunuyla ilgili Vatan Partisi’nden açıklama geldi. Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cem Zeren, yerel seçimleri kazandıktan sonra ilk işlerinin 3 yıldır kapalı olan huzurevini açmak olduğunu söyledi.

CHP'li Belediye'nin Satışa Çıkardığı Huzur Evlerine İlişkin Vatan Partisi'nden Açıklama
Editör: Özgür Doğu Saymaz
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İzmir'deki 6.9'luk depremin ardından hasarı nedeniyle boşaltılan Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi 3 yıldır kullanılamıyor. Mülkü Karşıyaka Belediyesi’ne ait yerin önünde Vatan Partisi Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cem Zeren açıklama yaptı.

CHP'li Karşıyaka Belediyesi tesisi kullanım için daha önce Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devretmişti. Depremde hasar aldıktan sonra belediye huzurevini satışa çıkardı.

Karşıyaka Belediyesinde yönetim krizine dikkat çeken Zeren, yerel seçimlerden sonra Vatan Partisi'nin huzurevini Karşıyakalıların hizmetine açacaklarını söyledi.

Huzurevinin satışı CHP'li Belediyenin borçları nedeniyle yapılamadı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi daireleri alacakları nedeniyle tapuya şerh koydu.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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