CHP'li Belediye'nin Satışa Çıkardığı Huzur Evlerine İlişkin Vatan Partisi'nden Açıklama

İzmir'deki 6.9'luk depremin ardından hasarı nedeniyle boşaltılan Karşıyaka Zübeyde Hanım Huzurevi 3 yıldır kullanılamıyor. Mülkü Karşıyaka Belediyesi’ne ait yerin önünde Vatan Partisi Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cem Zeren açıklama yaptı.



CHP'li Karşıyaka Belediyesi tesisi kullanım için daha önce Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devretmişti. Depremde hasar aldıktan sonra belediye huzurevini satışa çıkardı.



Karşıyaka Belediyesinde yönetim krizine dikkat çeken Zeren, yerel seçimlerden sonra Vatan Partisi'nin huzurevini Karşıyakalıların hizmetine açacaklarını söyledi.



Huzurevinin satışı CHP'li Belediyenin borçları nedeniyle yapılamadı. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi daireleri alacakları nedeniyle tapuya şerh koydu.