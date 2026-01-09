CHP'li beş belediye başkanı hakkında tutukluluğa devam kararı verildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" olarak bilinen dava öncesinde tutukluluk incelemesini gerçekleştirdi.

Mahkeme, 27 Ocak’ta görülecek ilk duruşma öncesinde aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 33 ismin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"DELİLLER TOPLANMADI, KAÇMA ŞÜPHELERİ VAR"

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, 7 Ocak’ta yapılan incelemede mahkeme heyeti, yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan belediye başkanlarının tahliye taleplerini reddetti. Kararın gerekçesinde, "Henüz bu aşamada deliller tam olarak toplanmadı" ifadesi kullanılırken, şüpheliler hakkında "kaçma şüphesi" bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 578 sayfalık iddianamede, 19 kişi mağdur, 200 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler listesinde tutuklu başkanların yanı sıra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

Savcılık, örgüt lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş hakkında 9 farklı suçtan 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep etti. Aktaş’a yöneltilen suçlamalar arasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "resmî belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" yer alıyor.

RIZA AKPOLAT İÇİN 415 YIL TALEP EDİLDİ

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 415 yıla kadar hapis cezası istendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ise 9 yıla kadar hapis talep edildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için ise 12’şer yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Şüphelilere, "rüşvet alma", "rüşvet verme", "suç örgütüne üye olma" ve "yardım etme" gibi toplam 13 ayrı suç isnat edildi.

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın faaliyetlerine Diyarbakır, Adana ve Adıyaman’da başladığı, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yönetim değişikliğini fırsat bildiği ve rotasını İstanbul’a çevirdiği öne sürüldü. Aktaş’ın 2020 yılından itibaren İETT, İSFALT ve İGDAŞ’tan ihaleler aldığı, ayrıca Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinden aldığı ihalelerle örgüte "altın çağını" yaşattığı iddia edildi.

Davanın ilk duruşması 27 Ocak tarihinde görülecek.