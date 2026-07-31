CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan kritik açıklamalar: "Yeni Parti tam bir Amerikan liberalizmi!"

Kuşoğlu, Yeni Parti'nin siyasi çizgisinin Amerikan liberalizmiyle uyumlu olduğunu vurgularken, CHP'nin yeni dönemde devletçilik ilkesini yeniden hayata geçireceğini belirtti.

"Öylesine ayrıldılar"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin ayrılığına ilişkin konuşan CHP'li Kuşoğlu, sürecin ideolojik bir temele dayanmadığını ifade etti. Kuşoğlu, "Ayrılırken bizim sosyolojik bir farklılığımız var demediler. İdeolojik farklılığımız var demediler. Düşünce bazında farklılığımız var da demediler. Bizi de suçlamadılar. 'Siz Atatürkçü değilsiniz' demediler. Kendileri için de 'Biz artık Atatürkçü değiliz' demediler. Öylesine ayrıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

"Farkında değiller galiba ama liberalizm bitti"

Yeni Parti'nin programını ve söylemlerini eleştiren Kuşoğlu, dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelere dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Onların duruş yerine, programlarına ve söylemlerine bakıyorum tam bir Amerikan liberalizm görüntüsü veriyorlar. Tam bir liberal program. Farkında değiller galiba ama liberalizm bitti. Francis Fukuyama'nın ‘tarihin sonu’ tezi vardır. Orada liberalizmin, aynı zamanda pazar ekonomisinin her şeyin önüne geçtiğini anlatır ama öyle olmadığı ve kısa bir süre sonra devletin, kamunun gerekli olduğu anlaşıldı."

Kendi çocukluğundan örnek vererek eğitim maliyetlerine değindi

Eğitim maliyetlerinin gittikçe arttığını vurgulayan Kuşoğlu, devletin bu alanda daha etkin rol oynaması gerektiğini belirterek kendi çocukluk yıllarından örnek verdi:

"Biz Polatlı'da üç kardeştik. Babam Toprak Mahsulleri Ofisi'nde memurdu, annem ev hanımıydı. Tek maaşla üç kardeş üniversite okuyabildik. Üstelik hiçbir yerden burs almadık. Bugün aynı şartlarda çalışan bir devlet memurunun üç çocuğunu okutması neredeyse mümkün değil."

"Devletçiliği yeni koşullara uygun şekilde yeniden hayata geçiriyoruz"

Stratejik alanlardaki yükü özel sektörün tek başına sırtlayamayacağını ifade eden Bülent Kuşoğlu, CHP'nin yeni dönemdeki yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönemde her şeyin yalnızca pazar ekonomisiyle yürütülmesini değil, özellikle eğitim, tarım, sanayi, enerji, yüksek teknoloji ve benzeri stratejik alanlarda devletin devreye girmesini savunuyoruz. Devletçiliği yeni koşullara uygun şekilde yeniden hayata geçiriyoruz."

Geçmişten beri devrimci olan kimi isimlerin Amerikan liberalizmini programına taşıyan bir partiyle hareket etmelerine anlam veremediğini belirten Kuşoğlu, bu kişilerin asıl yerinin CHP olduğunun altını çizdi.