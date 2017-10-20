CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

CHP'li Enis Berberoğlu'nun tahliye talebi reddedildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatınca yapılan tahliye talebini reddetti.

Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bozma kararının ardından müvekkilinin tutukluluğuna yaptıkları itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından incelendiğini söyledi.

Avukat Ergün, müvekkilinin tutukluluğuna yapılan itirazın 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildiğini belirtirken, "Gerekçesiz reddetti. Bunu vurguluyorum altını çizerek." ifadelerini kullandı.

Enis Berberoğlu'nun durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi esastan bozmuştu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #chp #enis berberoğlu #istanbul
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Zap'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sonraki Haber
Emperyalizmin belalıları Türk ve Koreli gençler Rusya'da buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.