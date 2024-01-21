CHP'li Hasan Akkuş'un saldırısına uğrayan kadın konuştu

İstanbul Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonunda Büyükçekmece Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’un boğazını sıkarak hakaret ettiği Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu.

İş başvurusu ve bahçeye bank talebi için orada bulunduğunu vurgulayan Yetimoğlu, "Öldürürüm seni" diyerek tehdit edildiğini söyledi.

- Bayağı 'Öldürürüm seni' gibi bir şeyler söyledi. Kötü laf etti ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şoke oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik.

Hükümete 'Yuh' diye bağırıldığını duyunca "Kime yuh yapıyorsun devlete mi?" diyerek tepki gösterdiğini söyleyen Yetimoğlu, "Birden elimi boğazımda hissettim" dedi.

- Milliyetçi, devletçi, vatanını seven bir insan olduğum için 'Kime yuh yapıyorsun devlete mi?' diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim.

Yetimoğlu, siyasi partilere karşı hiçbir tutumunun olmadığını da belirterek, "Ben devletimi tutarım. Benim derdim devlet, vatan, millet." diye konuştu. Kendisinden özür bile dilenmemiş olmasını da eleştirdi.