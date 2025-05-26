CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin işten çıkardığı 57 işçi eylem çadırı kurdu

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nde 57 işçinin iş akdinin feshedilmesinin ardından başlatılan çadır eyleminin 3. gününde.

CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin işten çıkardığı 57 işçi eylem çadırı kurdu
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CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin işten çıkardığı 57 işçi eylem çadırı kurdu. Belediye emekçilerin tazminat ve işsizlik maaşı haklarını da elinden aldı. Zira işçiler Kod 26 ile işten çıkarıldı.

Antalya Konyaaltı Belediyesi’nde 57 işçinin iş akdinin feshedilmesinin ardından başlatılan çadır eyleminin 3. gününde.

"İçerden almadığımız bir tam maaşımız, SDS’ lerimiz, sosyal haklarımız hala duruyor. Maaşlarımızı alamadığımız halde sesimizi çıkartmadan işimizi yapmaya devam ettik. Ama sonuç böyle olmamalıydı. İşsizlik maaşı alamayacağız, hiç bir kurumda işe giremeyeceğiz, ben tek başına çocuk büyüten bir insanım. Kirada oturuyorum ve bayram öncesi yaşadığım mağduriyet ben bayramda çocuğuma ne alacağım. Kiramı ne ile ödeyeceğim. Biz mağduruz bizler 3-5-15 yıllık çalışanlarız."

İşten çıkartılan işçilerin iş akitleri 26. madde kapsamında disiplin kurulu kararıyla feshedildi. Yıllardır CHP'li belediyeye emek veren işçiler, bayram öncesinde işsiz kalmanın ailelerini mağdur ettiğini söyledi. Konyaaltı Belediyesi gerekçeyi Sayıştay denetiminde usulsüz işçi alımına dayandırdı. Emekçiler başkan Cem Kotan’ a seslendi.

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