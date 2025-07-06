CHP’li Murat Emir kürsüden düştü! Omurgasında kırık var

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına tepki olarak CHP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde konuşma yaptığı sırada kürsüden düşerek yaralandı.

Düşmenin ardından uzun süre hareketsiz şekilde yerde bekleyen Emir, çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırıldıktan sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sözcü'ye göre, burada yapılan tetkikler sonucunda L3 ve L4 omur kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

CHP'li Emir'in sağlık durumu nedeniyle tedavisinin daha kapsamlı sürdürülebilmesi adına ambulans uçakla Adıyaman’dan Ankara’ya nakledileceği bildirildi.

Murat Emir, kazanın ardından X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim. Sağlığım gayet iyi. Birkaç gün içerisinde tekrar koşturmaya başlayacağım. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle.”