CHP'li Ömer Fethi Gürer'den "Yeni Parti" iddialarına yanıt: Atatürk'ün partisinde kalacağım!

Özgür Özel’in CHP’yi bölerek kuracağı yeni partiye katılıp katılmayacağı yönündeki soru üzerine net bir tutum sergileyen Gürer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayacağını bildirdi.

"EKSİKLİKLERİ VE YANLIŞLARI İFADE EDECEĞİM"

Gürer, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine vurgu yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün iki emaneti var, biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim. Ancak burada kaldığım süre içerisinde de olumsuzlukları, yanlışları, gördüğüm eksiklikleri ifade edeceğim. Temel felsefem, toplumsal kesimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşımak ve milletvekilliğim süresince de bu sorunlarla ilgilenmek olacaktır."