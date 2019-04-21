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CHP'li Özgür Özel, Engin Altay ve Gamze Taşcıer'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası açıklama yaptı. Özel, "Meselenin ne Çubukla ne Çubuklularla ne de ortak şehit acımızla ilgisi yoktur. Yaşananlar bambaşka amaçları olan iğrenç bir provokasyondur. Sözümüze değer veren herkesin partimizin yetkili kurulları ve Meclis grubunun açıklamalarını beklemelerini istiyoruz." dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da "Nefreti, kin ve öfkeyi, şiddeti, yalanı ve ayrıştıran dili kullansaniz teşvik etsenizde son nefesimize kadar birlik beraberlik, demokrasi ve barış diyeceğiz. Faşizmin diline asla teslim olmayacağız. #KemalKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı. CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ise "Genel Başkanımıza yönelik saldırı resmi kurumların açıkladığı gibi bir 'protestov değil, alçakça ve haince bir linç girişimidir. Bu saldırının arkasında, 'Valilere talimat gönderdim, şehit cenazesine CHP alınmayacak' diyenler vardır. Türkiye bu kötülüğe teslim olmayacak!" açıklaması yaptı.

CHP'li Özgür Özel, Engin Altay ve Gamze Taşcıer'den Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler geliyor.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, saldırı sonrası açıklama yaptı.

Özel, "Meselenin ne Çubukla ne Çubuklularla ne de ortak şehit acımızla ilgisi yoktur. Yaşananlar bambaşka amaçları olan iğrenç bir provokasyondur. Sözümüze değer veren herkesin partimizin yetkili kurulları ve Meclis grubunun açıklamalarını beklemelerini istiyoruz." dedi.

ALTAY'DAN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da "Nefreti, kin ve öfkeyi, şiddeti, yalanı ve ayrıştıran dili kullansaniz teşvik etsenizde son nefesimize kadar birlik beraberlik, demokrasi ve barış diyeceğiz. Faşizmin diline asla teslim olmayacağız. #KemalKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer ise "Genel Başkanımıza yönelik saldırı resmi kurumların açıkladığı gibi bir 'protestov değil, alçakça ve haince bir linç girişimidir. Bu saldırının arkasında, 'Valilere talimat gönderdim, şehit cenazesine CHP alınmayacak' diyenler vardır. Türkiye bu kötülüğe teslim olmayacak!" açıklaması yaptı.

Etiketler; #chp #Özgür Özel #kılıçdaroğluna saldırı
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