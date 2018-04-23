Son dakika haberleri... TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda kürsüde söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi Ilgaz Tüneli'ne saklandığını söyledi. Tartışmaların ardından Başbakan Yıldırım, kendisi hakkındaki iddiaya yanıt vermek için söz aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel gündemle toplandı.



"DARBE GİRİŞİMİNDE SAKLANDI" DEDİ



Meclis'te kürsüye gelen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla’ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz Tüneli'ne saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" dedi.







YILDIRIM YANIT VERDİ



Tartışmaların ardından Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı.



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde Meclis'e daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir." ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu, ellerinin titrediği görüldü.





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