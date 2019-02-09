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CHP'li Özgür Özel'den Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yerel Seçimler için aday belirleme sürecini tamamladıklarını, pazar günü aday tanıtım toplantısıyla seçim kampanyalarını başlatacaklarını söyledi. Partinin yerel seçim bildirgesinin de kamuoyuyla paylaşılacağını kaydeden Torun, eleştirileri ise “Herkesin kendi değerlendirmesi” sözleriyle geçiştirdi

CHP'li Özgür Özel'den Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak ile ilgili açıklama

CHP, oldukça sancılı geçen aday belirleme sürecinin sonunda sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, adaylarını belirlediklerini, Pazar günü aday tanıtım toplantısıyla seçim kampanyalarını başlatacaklarını söyledi.

CHP’nin adaylarına dönük eleştirilere de yanıt veren Torun, “herkesin kendi görüşü” ifadelerini” kullandı.

Seyit Torun ayrıca, Akif Hamzaçebi’nin genel sekreterlikten istifasını da değerlendirdi.

Bunun yanı sıra, CHP’nin Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aday gösterdiği Mehmet Fatih Bucak'a yönelik tepkiler bitmiyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını Karaman’da öğrendiğini ve şok olduğunu vurguladı.

CHP’yi ilkesizlikle suçlayan eleştirilere yanıt veren Özel, “Konuyu MYK’da gündeme getireceğim” ifadelerini kullandı. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #chp #şanlıurfa #siverek #Özgür Özel #mehmet fatih bucak
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