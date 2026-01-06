CHP’li Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve eski Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Ereğli’deki ofisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP’li Sertan Ocakçı ofisinde ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı
CHP’nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ocakçı’dan bir süredir haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gitti. Yakınları, Ocakçı’yı ofis içinde hareketsiz halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sertan Ocakçı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

