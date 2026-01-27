CHP’li Yavuzyılmaz derhal durdurun demişti: Türk Telekom'dan "yandaş şirket" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, kurumun 4 büyükşehirdeki 6 milyon 300 bin abonesine sunduğu hizmetlerin iki yandaş şirkete devredileceğini iddia ederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunmuştu.

Türk Telekom'un kendi teknik kadrosuyla yürüttüğü işlerin bu şirketlere aktarılmasıyla kurumun 6 milyar 426 milyon TL zarara uğratılacağını savunan Yavuzyılmaz, abone başına 75 TL olan maliyetin devir sonrası 160 TL’ye çıkacağını öne sürmüştü.

Bu aradaki farkın ya kamu kasasından karşılanacağını ya da internet faturalarına %100 zam olarak yansıyacağını belirten Yavuzyılmaz, yaşanan süreci "soygun" olarak nitelendirmiş ve Türk Telekom yönetimine "Bu devri derhal durdurun" çağrısında bulunmuştu.

Bu iddialar üzerine kurumdan yalanlama geldi. Türk Telekom, kamuoyunda geniş yankı uyandıran "hizmet devri", "zarar" ve "fahiş zam" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

HİZMET DEVRİ İDDİASI

Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, belirli operasyonel süreçlerin üçüncü taraf iş ortaklarıyla yürütülmesinin dünya genelinde yaygın bir model olduğu hatırlatıldı. Bu yapının bir "hizmet devri" anlamına gelmediğini belirten kurum, sürecin müşteri deneyimini en üst seviyede tutmak amacıyla yürütüldüğünü savundu. Açıklamada, operasyonel faaliyetlerde herhangi bir kişi veya kuruma ayrıcalık tanınmasının söz konusu olmadığına özellikle dikkat çekildi.

ZAM VE ZARAR İDDİALARI YALANLANDI

Deniz Yavuzyılmaz’ın, bu planın devasa bir zarar ortaya çıkaracağı ve 21 milyar liralık karın yandaş şirketlere aktarılacağı yönündeki suçlamalarına da değinilen açıklamada, iddiaların asılsız olduğu vurgulandı. İş ortaklarıyla yapılan çalışmaların ek bir maliyet oluşturmadığı belirtilerek; şirketin zarar edeceği veya müşterilere yüzde 100 oranında zam yapılacağı yönündeki bilgilerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.