CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 12 kişi hakkında açılan ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sanıklar arasında görevinden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi partinin kilit isimleri bulunuyor. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada dosyayı karara bağlamadı.

ANAYASA MAHKEMESİ BEKLENECEK

Mahkeme, hem Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan bir başvuru süresinin dolmasının beklenmesine hem de "eksik hususların giderilmesine" hükmetti. Bu gerekçelerle duruşma 13 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

İDDİANAME: 'OY KARŞILIĞI PARA' VE 'HİLE KARIŞTIRMA'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4-5 Kasım 2023'teki kurultay sürecini mercek altına alıyor. İddianamede, bazı delegelere "oy karşılığında para" teklif edildiği öne sürülüyor.

Savcılık, İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığını ve İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiğini iddia ediyor. Sanıklar hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yargılanan 12 isim şunlar: Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat.

Dava başlamadan önce, dosyanın hangi mahkemede görüleceği konusunda asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasında bir görev tartışması yaşanmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, davayı "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetmişti. Ancak 26. Asliye Ceza Mahkemesi bu karara itiraz ederek dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. AYM ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddederek davanın adresini kesin olarak Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi olarak belirlemişti.

Bu ceza davasından bağımsız olarak, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 38. Olağan Kurultayı ile Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için açtığı bir hukuk davası daha bulunuyordu. Bu dava, 24 Ekim'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu kararla birlikte kurultayın iptali yönündeki "mutlak butlan" ihtimali de ortadan kalkmıştı. Öte yandan CHP yönetimi, 24 Ekim'deki o duruşma öncesi kurultay davasını düşürmek için yeni bir hamle yapmıştı. Özel'in başkanlığında duruşmadan bir gün önce toplanan Parti Meclisi'nde, 28-30 Kasım tarihlerinde 39. Olağan Kurultay'ın yapılması kararlaştırılmıştı.