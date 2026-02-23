CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi

Ulusal Kanal muhabiri Emre Can'ın aktardığı bilgilere göre; CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik açılan davanın görülmesine devam edildi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması mahkeme tarafından 1 Nisan'a ertelendi.

SAVCILIKTAN DAVALARI BİRLEŞTİRME TALEBİ

Duruşmada savcılık makamı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin yürütülen ceza davasının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasıyla birleştirilmesini talep etti. İlgili mahkemeden olumlu bir yanıt gelmesi durumunda dava dosyası İstanbul'da birleştirilecek.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılamayan avukat ve sanıkların mazeretlerini karara bağladı. Sanık Rıza Akpolat'ın müdafii Avukat Abdülhalim Topaloğlu, sanık Erkan Aydın'ın müdafii Avukat Ercan Korkmaz ile sanık Mehmet Kılıçarslan'ın müdafileri Azat Kılıçarslan ve Avukat Mehmet Mulis Alkan'ın mazeretleri ayrı ayrı kabul edildi. Mahkeme, bu isimlerin bir sonraki duruşma gün ve saatini UYAP üzerinden öğrenmelerine karar verdi.

Ayrıca sanıklar Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'in de mazeretlerinin kabulüne hükmedildi.

AVUKAT İTİRAZINA RET

Duruşmada Lütfü Savaş'ın avukatı tarafından yapılan bir itiraz da değerlendirildi. Savaş'ın avukatı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarından olan ve halihazırda Ekrem İmamoğlu'nun da avukatlığını yürüten Çağlar Çağlayan'ın bu görevi yapamayacağı gerekçesiyle itirazda bulunarak talep sundu.

Mahkeme, Çağlar Çağlayan'a yönelik bu talebin reddine ve Çağlayan'ın Ekrem İmamoğlu'nun avukatlığını sürdürmesine karar verdi.