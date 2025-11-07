CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. İBB verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan gözaltına alındı.

Erdoğan'ın, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından itham edildiği öğrenildi.

USOM RAPORU: 'İBB HANEM' ÜZERİNDEN 11 MİLYON SEÇMEN VERİSİ EŞLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın temelini Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan bir raporun oluşturduğu belirtildi. Raporda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde, İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerinin bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerde, bu sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok farklı kişisel veriyle eşleştirmesinin yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) temin ettiği bu seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri'ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, şüpheli Orhan Gazi Erdoğan hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.