CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait verilerin yasa dışı yollarla sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP’nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı
Yayınlanma:

Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında kritik bir gelişme yaşandı. İBB verilerinin sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli Orhan Gazi Erdoğan gözaltına alındı.

Erdoğan'ın, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından itham edildiği öğrenildi.

USOM RAPORU: 'İBB HANEM' ÜZERİNDEN 11 MİLYON SEÇMEN VERİSİ EŞLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın temelini Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan bir raporun oluşturduğu belirtildi. Raporda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde, İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerinin bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerde, bu sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok farklı kişisel veriyle eşleştirmesinin yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturmada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) temin ettiği bu seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri'ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, şüpheli Orhan Gazi Erdoğan hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

El Clasico ateşi EuroLeague’e sıçradı! Barcelona – Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?El Clasico ateşi EuroLeague’e sıçradı! Barcelona – Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Liderlik koltuğu sallanıyor: Bodrum FK – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Liderlik koltuğu sallanıyor: Bodrum FK – İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
chp
Günün Manşetleri
“Sürecin tamamlanması bakımından böyle bir adım atılabilir”
AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi!
“81 ilde şölen havasında fidan dikelim”
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Ozan Elektronik Para’ya ikinci büyük operasyon
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Mehmet Şimşek’ten milyonları ilgilendiren açıklama
FETÖ'ye büyük darbe: 45 ilde eş zamanlı operasyon!
17 hakem ve bir Süper Lig kulübü başkanına gözaltı kararı
Ahmed Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırdı
Çok Okunanlar
Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur? Paranızı 32 günlüğüne vadeye koyarsanız ne olur?
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu! Herkes bu markaları alıyordu… şimdi satışları dibe vurdu!
Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı
Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda! Meteoroloji’den yeni uyarı: Kuvvetli yağış kapıda!