CHP'nin boykot çağrısına tepki: 'Ekonomiye sabotaj girişimi'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu çağrıyı “hukuk tanımaz bir siyaset tarzı” olarak nitelendirerek, "Muhalefet, meşru zeminlerde yapıcı öneri ve eleştiriler ile yürütülmelidir. Ayrıştırıcı, tehditkâr ve kutuplaştırıcı söylemler, milletimizin vicdanında karşılık bulmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ise boykot çağrısını sosyal medya hesabından eleştirdi. Uçum, "Tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur ve hukuk ihlaline dayanan yeni nesil bir eylemdir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu tür girişimlerin sosyal, siyasi ve ekonomik kaos yaratmayı amaçladığını savunarak, “Amaç küresel emperyalizme ve neoliberal politikalara hizmet edecek bir iktidar değişikliği sağlamaktır” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da boykot çağrısına sert tepki göstererek, “Bu girişim, ekonomiye ve istihdama zarar verme çabasıdır” dedi. Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Rekabet Hukuku, Ceza Hukuku ve milli güvenlik boyutuyla konunun incelendiğini belirten Bolat, adalet mekanizmasının devreye gireceğini ifade etti.

Bolat ayrıca, “Vatandaşlarımızı bu azınlık grubunun ekonomiye zarar verme çabalarına karşı dimdik durmaya davet ediyorum. Eğer alışveriş planınız varsa, mutlaka 2 Nisan günü yapın” çağrısında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Hukuksuz boykot çağrıları kabul edilemez" açıklamasında bulundu.