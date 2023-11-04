CHP'nin Genel Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı

CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.

CHP'nin Genel Başkanlık Seçimi İkinci Tura Kaldı
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı.

1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.

Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapılacak.

İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamaması durumunda seçimlerde en fazla oyu alanın kazanacağı 3. tur yapılacak.

İkinci tur oylama 00.30'da başlayacak.

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