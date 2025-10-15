CHP'nin İran karşıtı raporuna Vatan Partisi'nden sert tepki: CHP, İsrail ve ABD’ye fedailik rolünü üstleniyor

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, CHP’nin NATO Asamblesi’ne sunduğu İran karşıtı rapora tepki gösterdi. Bursalı, raporun ABD ve İsrail’in İran’a saldırı planlarına zemin hazırladığını belirterek, “CHP NATO’da İsrail’in fedailiğini yapıyor.” dedi.

CHP’nin NATO Asamblesi’ne sunduğu İran karşıtı rapor, içeriğiyle dikkat çekti. Raporda İran’ın “bölgesel tehdit” olarak gösterilmesi ve NATO’nun Körfez ülkeleriyle genişlemesinin savunulması tartışma yarattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi:

“CHP NATO ASAMBLESİ’NDE İSRAİL’İN FEDAİLİĞİNİ YAPIYOR”

CHP Yönetimi, NATO Asamblesi’ne sunduğu İran düşmanı raporuyla, Atlantik planları içindeki görevini yerine getiriyor.

CHP bu raporla, ABD ve İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarına gerekçeler sunuyor.

İran’ı bölgede en önemli tehdit olarak gören CHP, NATO Asamblesi’nde İsrail ve ABD’ye fedailik rolünü üstleniyor.

Raporda Kürecik Üssü’nü övülüyor, Rusya ve Çin düşmanlığı yapılıyor, NATO’nun Körfez ülkeleriyle genişlemesi savunuluyor.

CHP’nin bu raporu aynı zamanda Türkiye’ye düşmanlık raporudur.

İran’a düşmanlık, Türkiye’ye düşmanlıktır. Türkiye’nin ABD-İsrail tehdidi altındaki komşularına düşmanlık, Türkiye’yi yalnızlaştırmaktır.

CHP yönetimi bu tavırla, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Filistin’de, İsrail ve ABD ile beraber olduğunu açıklıyor.

📌Ege’de ABD askeri üsleri Türkiye’ye bakıyor.
Güney Kıbrıs’ta ABD-İsrail namluları vatanımıza dönmüş,
📌Doğu Akdeniz’de ABD-İsrail-Yunanistan Nemesis-Noble Dina tatbikatları yapıyor.
📌Suriye’nin kuzeydoğusunda İkinci İsrail kurulmaya çalışılıyor.

CHP yönetimi de bize dönmüş olan bu namlularla aynı cephede sipere giriyor.

Özgür Özel yönetimi her fırsatta ABD, NATO, İngiltere, AB ve Avrupa emperyalistleriyle beraberliğini ilan ediyor.

Türkiye güvenlik ve ekonomide Rusya, Çin, İran ile birlikte olacak, yükselen Asya’nın öncü konumlarında yerini alacak.

Hiçbir güç, Türkiye’yi yeniden Atlantik’e bağlayamaz.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıklamasını bu ifadelerle tamamladı.

