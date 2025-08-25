CHP'nin İstanbul Kongresine açılan davada yeni gelişme

CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresiyle ilgili yürütülen hukuki süreçte yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye savunma için süre tanırken, İl Seçim Kurulu’ndan kongreye dair belgeleri talep etti. Ön inceleme duruşması 21 Eylül 2025’te yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın son seçiminde “seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği” iddiasıyla başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

14 Ağustos 2025 tarihinde mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’nin hukuka aykırı olduğu öne sürüldü. Başvuruda, kongrede alınan tüm kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı ile yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması ve bir önceki yönetimin veya mahkemece belirlenecek geçici bir kurulun göreve iade edilmesi talep edilmişti.

Esas yönünden, 8 Ekim 2023 tarihli kongre ve alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespiti ve 39. Olağan Kurultay sürecinin iptali talep edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıya iki haftalık cevap süresi verirken, İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılarak kongreye dair tüm belgelerin gönderilmesini istedi. Ön inceleme duruşması 21 Eylül 2025’te yapılacak.

