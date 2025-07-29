CHP’nin Meclis komisyonuna katılım şartı ne? Parti sözcüsü Deniz Yücel açıkladı

EŞİT TEMSİL VE NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, TBMM’de kurulacak komisyona katılım konusunda partilerinin duruşunu net şekilde ortaya koydu. Yücel, "Kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Ama adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız gibi bir işin içinde de olmayız" dedi.

Genel Başkan Özgür Özel’in tutumunu hatırlatan Yücel, "Ya eşit temsil ya da nitelikli çoğunlukla karar alınması gerektiğini açıkça ifade etti. Yetkili bir ağızdan açıklama yapılırsa biz de komisyona gireceğiz" dedi.

Yücel, CHP’nin komisyondaki varlığının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



"Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere terörden zarar gören tüm kesimlerin sigortası CHP’dir. CHP’nin olduğu yerde üniter devlet ve anayasa tartışılmaz. Asıl risk, CHP’nin o komisyonda olmamasıdır. CHP, denetim ve itiraz görevini üstlenecektir."

CHP Sözcüsü, komisyonda oluşabilecek algılar konusunda da uyarılarda bulundu:



"Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi ya da Doğu’da barış, Batı’da savaş gibi yaklaşımların parçası olmayız. Yeni düşman CHP anlayışına izin vermeyiz."

KOMİSYONDA KİMLER OLACAK?

Komisyonda görev alacak isimlerin henüz netleşmediğini ifade eden Yücel, CHP’nin "Demokrasi ve Adalet Komisyonu" üyelerinden bazı isimlerin veya dışarıdan partililerin görev alabileceğini belirtti.



"Bizim için önemli olan komisyonun işleyiş biçimi, temsil oranı ve karar alma süreci. Bu hassasiyetler giderilirse çok sayıda nitelikli arkadaşımız görev almaya hazır" dedi.

CHP’NİN DEMOKRASİ VE ADALET KOMİSYONU ÜYELERİ:

Gökçe Gökçen (Başkan), Türkan Elçi, Süreyya Öneş, Zeynel Emre, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Yunus Emre, Bülent Tezcan, Okan Konuralp, Bahadır Erdem