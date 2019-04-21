CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı bitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırı nedeniyle gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.



Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.



Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının ardından partisinin milletvekilleriyle genel merkezde bir araya geldi.



Toplantılarda, TBMM'de saldırıya ilişkin araştırma önergesi verilmesinin ve il başkanlıkları aracılığıyla basın açıklamaları yapılmasının konuşulduğu belirtildi.