CHP'nin şaibeli kurultayının soruşturması iddianameye dönüştürüldü

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında kovuşturma aşamasına geçiliyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan İddianamenin bu hafta içinde yayımlanacağı belirtiliyor.

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CHP'nin şaibeli kurultayının soruşturması iddianameye dönüştürüldü
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CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında kovuşturma aşamasına geçiliyor. Soruşturma kapsamında hazırlanan İddianamenin bu hafta içinde yayımlanacağı belirtiliyor. Öte yandan CHP'nin son iki kurultayının iptali için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki şaibe iddiaları ile ilgili soruşturmasında sona gelindi. İddianamenin bu hafta yayımlanması bekleniyor.

Diğer yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı için açılan iptal davasının da duruşması görüldü. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başsavcılık soruşturma dosyasındaki ifadelerin güncel halini talep etti. Davacı delegelerin 21. Olağanüstü Kurultayı için talep ettikleri ihtiyati tedbir kararı ise mahkeme tarafından reddedildi.

Duruşma 30 Haziran'a ertelendi. Söz konusu tarihte yapılacak duruşmada ise sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği ve kararın açıklanabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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