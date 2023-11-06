CHP'nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in ABD İle Ortak Noktası

Açılım sinyalleri, Batı ve Avrupa birliğine bağlılık sözleri... Kurultayını tamamlayan ve yeni genel başkanını seçen CHP'nin yol haritasını bu sözlerle ortaya koydu....



CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu. Özel'in CHP'de izlediği çizgi ve Genel Başkanlık koltuğuna oturma süreci tartışılırken arşivler bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özel yıllar önce FETÖ'nün yayın organları tarafından öne çıkarıldı.

FETÖ'cüden Özgür Özel' Maddi Manevi Destek

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunduğunu itiraf etmişti.



FETÖ'nün öne çıkarma operasyonu sonrası 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.



Ve 17-25 Aralık kumpası süreci. Burada da Özel yaptığı paylaşımlarla öne çıktı... FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. Özel'in hedefinde Kandil'e yapılacak operasyonlar vardı. Terör operasyonlarına "Herkes biliyor ki Kandil'de terörist yok" diyerek karşı çıkmıştı.



Şehit olan Mustafa Kozak'ın cenaze törenine katılan Özgür Özel'in, herkes ağlarken gülerek sohbet etmesi den gündem olmuştu.

HDP'li Semra Güzel'e Sahip Çıkmıştı

CHP, HDP savunuculuğu yaparken Özel de PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e sahip çıkmıştı.



HDP ile yapılan gizli ittifakları da itiraf ediyordu Özel.



Daha bir ay önce Ekim ayında CHP Diyarbakır İl Kongresi’ne giden Özgür Özel, Kürt Sorunu olduğunu öne sürmüştü.

Batı'ya Bağlılık Sözü

Kurultayını tamamlayan CHP Özel ile birlikte yeniden ABD ve Batı'nın güvenini tazeledi. Dış politikada yükselen Asya görmezden gelinirken Batı'ya bağlılık sözü verildi.



ABD Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizerken aynı ABD bu kez de Özel'i parlattı. Özel bir anda değişim sloganlarıyla meydanlara çıktı.



Özel'in yaklaşık 3 hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi de dikkat çekmişti.



Görüşmede kahkahaların havada uçuşması Kılıçdaroğlu'na bir mesaj olarak yorumlanmıştı.



