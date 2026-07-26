CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu

CHP'de Özgür Özel'in partiden ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından boşalan Grup Başkanlığı koltuğunun yeni sahibi belli oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
CHP'nin yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan seçimde, rakibi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yarıştan çekilmesiyle birlikte Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak CHP'nin yeni Grup Başkanı seçildi.

İKİ ADAY SIKI BİR YARIŞA GİRDİ

Özgür Özel'in ayrılığı sonrası boşalan görev için CHP milletvekilleri sandık başına gitti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ardından gerçekleşen seçimde Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yarıştı.

Oylama süreçlerinde şu sonuçlar elde edildi:

1. Tur: Gürsel Erol 19 oy, Faik Öztrak 18 oy aldı.
2. Tur: Faik Öztrak 21 oy, Gürsel Erol 17 oy aldı.
İkinci turun tamamlanmasının ardından Gürsel Erol’un adaylıktan çekilme kararı almasıyla Faik Öztrak CHP'nin yeni Grup Başkanı ilan edildi.

6 DÖNEMDİR MİLLETVEKİLİ

TBMM'de 6 dönemdir milletvekilliği görevini sürdüren ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan Faik Öztrak, bir önceki dönemde de CHP’de Parti Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

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