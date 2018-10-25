Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı

Hatırlayalım. Önceki CIA başkanlarından Leon Panetta birkaç yıl önce Ankara’ya gelip birkaç gün kalmıştı.

O gezinin hemen bitiminde kardeş Esad, Ankara tarafından bir gece içinde hain ilan edilmiş ve Suriye’ye karşı savaş kararı verilmişti.

Derken yeni CIA başkanı Gına Haspel sürpriz şekilde yine Ankara’ya geldi.

Kaynaklarımıza göre Washington, Türk ekonomisine kredi sağlama ve Halkbank gibi konularda yardım karşılığında CIA Başkanı aracılığı ile şu talepleri iletmiş:

- Türkiye’nin İran ambargosuna uyması.

- Kürtlerle yumuşama ve Fırat’ın doğusu konusunun gündemden düşürülüp PYD ile yakınlaşma.

- Suriye’de Rusya ve İran’la işbirliğinden kaçınılması.

- Kıbrıs’da çözüme (Rum tezine) destek.

- Ruslarla yapılan S-400 ile Nükleer Santral projelerini gözden geçirme.

- ABD vatandaşı mahkumların serbest bırakılması..

DANIŞTAY-ANKETLER-ARSIZLIK!

Erdoğan’ın elindeki saha çalışmalarına göre MHP ile ittifak görüntüsü AKP’ye İstanbul ve Güneydoğu dahil pek çok yerde kaybettiriyor.

Buradan hareketle Erdoğan, Kürt oylarını almak için MHP’ye mesafe koyma oyununu oynuyor ki, Danıştay’ın sürpriz şekilde gündeme getirdiği Andımız olayının bu yeni pozisyonu alma adına olduğu kanaatteyiz.

Bu arada MHP ve Ülkücüler adına kahredecek bir görüntü arşive girdi:

Birkaç hata önce “AK Parti ile ittifak yapacağız, aday çıkarmayacağız” diyen Bahçeli’yi ayakta alkışlayan MHP grubunun, iki gün önce yine Bahçeli’nin “AKP ile ittifak yok” beyanına benzer tepkiler vermesi, bu partinin fikir ve şahsiyet noktasında ayağa düştüğünün belgesi niteliğindedir.

BUYURUN CENAZE NAMAZINA!

9 ay önce.

10 yıllık Türkiye tahvilinin faizi yüzde 5.2 idi.

Ve bugün:

5 yıllık Türkiye tahvilinin faizi yüzde 7.5.

Dikkat edin vade yarı yarıya düşerken, faiz oranındaki artış yüzde 44.

Ve dolar üzerinden yüzde 44’lük bu dehşet faiz artışını Türkiye’nin Maliye-Hazine Bakanı damat Berat, zafer olarak takdim ediyor ve medyamız öyle görüyor.

Bir başka ayrıntı Türkiye’nin bu tahvil satışını, ABD’li Goldman Sachs, Alman Deutschebank ve Fransız Societe General gibi Siyonist sermaye aracılığı ile yapmasıdır.

IMF’ye teslimiyete elbette karşıyız lakin Uluslararası Para Fonu bu tefeci kan emicilerden daha insaflı zira faizi yarı yarıya!

Son not: İngiltere tahvil faizi yüzde 1, Almanya ile Japonya eksi faizde, Fransa’da faiz 0.1... Batık Yunanistan tavilinin faizi bile yüzde 3.4.

Buyurun cenaze namazına!

KILIÇDAROĞLU-ANDIMIZ-AF!

Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye çadır devletine dönüştürüldü” diyor ki haklı.

Ancak, Kılıçdaroğlu ile bareber CHP’nin çadır partisine dönüştürüldüğü bir başka hakikat.

Öyle olmasa bugünkü yıkım tablosunda CHP umut adresi olurdu ama asla değil. Bugün ahali var olan büyük çöküşe rağmen Tayyip’i hala Kılıçdaroğlu’na tercih ediyor, niye acaba?

Dersimli Kemal hiçbir konuda güven vermiyor da ondan!

Hala FETÖ’cü Ahmet Altan ile Nazlı’nın avukatlığını yaparsan!

Hala PKK’dan tepki görmemek için Andımız’ı bile sahiplenmezsen!

Hala af konusunda iki yüzlü davranırsan!

Hala gözünü ve kulağını ABD ile AB’e dikersen!

Bu millet seni Tayyip’e karşı bile tercih etmez!