ABD derin devleti elemanlarından Henri Barkey Foreign Policy’deki makalesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini ele aldı. İmamoğlu’na övgüler dizen Barkey, ‘ Türk baharı gelirse Erdoğan’ın suçlayabileceği tek kişi, kendisidir’ diye yazdı

ABD derin devletinin kilit elemanlarından eski CIA’cı Henri Barkey, İstanbul seçimlerinin iptaliyle ilgili Foreign Policy dergisindeki yazısında Türkiye’de turuncu kalkışma çağrısı yaptı.



Ünlü “Medeniyetler Çatışması” teorisini ortaya atan Samuel Huntington tarafından kurulan Foreign Policy, ABD Dışişleri’nin gayriresmi seslerinden biri olarak nitelenir.



İSYAN ÇAĞRISI



Barkey, Foreign Policy’deki makalesinde İstanbul seçiminin iptal edilmesinin Türkiye’de iktidarın artık seçim yoluyla değiştirilemeyeceğini ortaya koyduğunu ileri sürüyor. 2012 yılından beri, Türkiye’de özellikle Amerikancı çevrelerin alttan alta aynı doğrultuda sürdürdüğü bu psikolojik savaş, İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından artırıldı. Barkey, şöyle diyor:



“İstanbul seçimlerinin amaçlanmayan bir sonucu olarak rejime karşı yeni muhalefet şekilleri yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde oluşacak. Türk seçim sistemi her zaman ülkenin hasar görmemiş ender kurumlarından biri olarak kabul edilirdi. Bütünüyle ya da sadece kısmen demokratik olsalar da önceki hükümetler hiçbir zaman seçim sonuçlarına doğrudan müdahale riskine girmedi. Çok da haklı nedenleri vardı: Eğer insanlar seçimlere inancını kaybederse alternatif muhalefet şekil ve yöntemlerine yönelir. Kötüleşen ekonomik koşullarda artan mutsuzluk ve rahatsızlığa kendini ifade edecek mecra bırakmayan bir rejim, özellikle hâlâ Batılı kurumlara sahipse bir gün isyana sebep olur. Eğer bir gün Türk baharı gelirse Erdoğan’ın suçlayabileceği tek kişi, kendisidir.”



15 Temmuz 2016 öncesinde de Amerikancı FETÖ’cü darbe girişimine halk desteği oluşturmak için özellikle benzer bir propaganda yapılmıştı.



‘ERDOĞAN DESPOT’



“Erdoğan, İstanbul seçimlerini iptal ettirdiği için çok ve acı bir pişmanlık duyacak” diye yazan Barkey’in Erdoğan hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle:



“2002 ile yaklaşık 2010 yılları arasında sergilediği siyasi zekadan eser kalmadı. Erdoğan artık sıradan, alelade bir despottan öte değil. Fakat, Batı İttifakı’nın önemli ve bir ihtimal istikrarsızlığa doğru giden bir ülkesini yöneten bir despot.”



‘İMAMOĞLU’NUN KAMPANYASI MÜKEMMEL’



Barkey, makalesinde uzun uzun Ekrem İmamaoğlu’nu övüyor:



“Muhalif CHP’nin adayı olarak siyasette görece yeni bir yüz olan Ekrem İmamoğlu, neredeyse mükemmel bir yarış götürdü. İmamoğlu, yerel konulara yoğunlaştı. Erdoğan ve yardımcıları bu seçimlerin milli meseleler, dış komplolar, terörizm, Suriye ve bir dizi su, ulaşım ve zayıf kamu hizmetleri ile ilgisi olmayan konulara dair olduğunu öne sürerken İmamoğlu, bu konularda Erdoğan’la kamuoyunda söz düellolarına girmekten uzak durdu. Nitekim, seçimi kazandıktan sonra Belediye Başkanlığı’nı yürütmesine izin verilen birkaç hafta içinde İmamoğlu, Belediye Meclisi oturumlarını kamuoyuna açtı ve özellikle yerel, belediye ile ilgili sorunlara yoğunlaşmaya çalıştı.”



‘İMAMOĞLU LİDER ADAYI’



Barkey, İmamoğlu için ABD mahfillerindeki tasarıları da şu satırlarla ifşa ediyor:



“Erdoğan kazansa bile bu bir Pirüs Zaferi olacak. Halkın geniş kesimlerinin gözünde bu zafer gayrimeşru ve silik görünecek. Ayrıca seçmenin önemli bir kısmının gönlünü şimdiden fetheden İmamoğlu’nun şahsında kendisine sağlam ve popüler bir rakip yaratmış olacak. İmamoğlu, mağduriyeti temelinde partisinin ulusal liderliğine adaylık koyabilir.”



'İÇERİDEKİLERE MESAJ VERİYOR'



Barkey’in açıklaması Aydınlık’a değerlendiren uzmanlar şunları söyledi:



Prof. Dr. Emin Gürses: Henri Berkey’in Türkiye’de kimlerle temas kurduğu biliniyor. Çoğu FETÖ’cülerdir. Barkey makalesiyle ilişki içinde bulundukları örgütlere ve elemanlarına mesaj veriyor. Hazırlıklı olmalarını istiyor. Ama Türkiye iç kargaşalığa, iç çatışmalara, kalkışmalara izin vermez. ABD’nin her yaptığı ters tepmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşananlar ortada. Anti Amerikancılık en üst seviyeye çıkmıştır. Toplumun ezici bir çoğunluğu ABD’nin karşısında yer almıştır. Daha önce Amerika’ya yakın duran kesimler de Amerika’nın karşısına geçmiştir. Amerika Türkiye’de kışkırtma yaparsa toplum buna gereken tepkiyi verecektir.



‘ABD, TÜRKİYE’DE GUAİDO’SUNU ARIYOR’



Prof. Dr. Sencer İmer: ABD uzun süredir Türkiye için planlar yapıyor. Türkiye’de iç kargaşa yaratmak için hazırlık içinde. Henry Barkey’in “Türk baharı” tehdidini de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Ne yazık ki muhalefet içinden de bu planlara destek verenler var. ABD, kendi çıkarları için aynı Venezuela’da olduğu gibi Türkiye’de de bir Juan Guaido arayışında. Ama başarılı olamayacaklardır.



‘TÜRK HALKI İZİN VERMEZ’



Emekli Orgeneral Hasan Kundakçı: ABD başından beri Türkiye’ye yönelik düşmanca bir tutum içinde. Henri Barkey de bu işlerle görevli bir isim. ABD’de para çok, çekirdek kadroları da var. Türkiye’de devşirdikleri isimler de mevcut. Ama Türkiye böyle bir kalkışmaya izin vermez. Burası Türkiye Cumhuriyeti’dir. Halkımız en kötü koşullarda bile derlenip toparlanır. Tertipleri boşa çıkarır. Üstelik Türkiye bu tür kumpaslara karşı tecrübelidir. Amerikalılar da bunu bilir.



BARKEY KİMDİR?



Henri Barkey, İstanbul doğumludur. Çok iyi Türkçe bilen Barkey, Robert Kolej mezunudur. Daha sonra ABD’ye giderek Washington’un derin koridorlarında “Türkiye uzmanı” olarak istihdam edilmiştir. Barkey, kendisi de ABD Dışişleri Siyaset Planlama Dairesi eski çalışanı olan ABD Dışişleri Siyaset Planlama Dairesi eski çalışanı olan Barkey’in eşi Ellen Laipson, CIA’ya bağlı Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İkisinin de esas çalışma alanı “Kürt meselesi”dir. 1991 yılında Çekiç Güç’ün Türkiye’ye ve Irak’ın kuzeyine yerleştirildiği dönemde esas yoğun faaliyetlerini yürüten ikili, Irak’ın parçalanması operasyonunun kilit elemanları olarak çalışmıştır. Barkey, PKK’nın yasallaştırılması faaliyetinin de öncüsü olarak sahneye çıkmıştır. Barkey’in hazırladığı raporlar, 24 Temmuz 2015’te sona eren “açılım” sürecine temel oluşturmuştur. Barkey, ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz gibi daha önce açıkça destekledikleri Tayyip Erdoğan’a karşı 2012 sonrasında cephe almaya başlamıştır.



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