"Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girerse ABD askerleri ile karşı karşıya gelir. Bu da iki ülkenin doğrudan savaşması anlamına gelir..." Bu ifadeler CİA'nın yan kuruluşu Rand Corporation'ın hazırladığı raporda yer aldı. "ABD’nin Ortadoğu’daki Stratejik Çıkarları ve ABD Ordusu İçin Sonuçları" başlıklı raporda iki ülke arasında savaş tehdidi olduğuna dikkat çekildi.

"TSK, Afrin'e operasyon yaparsa Türkiye ile ABD askerleri çatışabilir"...



Bu tespit CIA'nın yan kuruluşu Rand Corporation'ın yayınladığı, ABD’nin Ortadoğu’daki Stratejik Çıkarları ve ABD Ordusu İçin Sonuçları" başlıklı raporda yer aldı.



Türkiye'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarını genişletme kararlılığı, ABD'de gündemin ilk maddelerinden biri olmaya devam ediyor.



ABD, binlerce tır silah yardımı yaptığı terör örgütleri aracılığı ile Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye kurşun sıkmaya devam ederken, ABD'li düşünce kuruluşları da Türkiye'yi doğrudan sıcak çatışmayla tehdit etmeye başladı.



Rand Corporation, yayınladığı son raporunda Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmasının iki ülke arasında çatışmaya sebep olacağı tehdidine yer verdi.



Ankara ile Washington'un çıkarlarının farklı olduğu, bu durumun da iki ülkeyi çatışmaya sürükleyebileceği yorumuna yer verilen raporda "ABD'nin Türkiye ile sıcak çatışma ihtimali pek muhtemel değilse de imkansız da değil" ifadesi dikkat çekti.



Raporda, ABD ordusuna yönelik bir uyarıda yapıldı. TSK'nın bölgenin en güçlü silahlı gücü olduğu, olası çatışmanın, ABD askerlerinin bölgede daha önce yaşadığı çatışmalara benzemeyeceği de kaydedildi.



"ABD ordusunun PKK/YPG'yi, Türkiye'ye karşı yardıma çağırması olanaksız değil" denilen raporda "Amerikan güçleri daha önce Ortadoğu'da karşılaşılanlardan çok daha kapasiteli bir ordu ile karşı karşıya kalabilir" denildi.



İsrail'in İran'a karşı olası bir saldırısının ABD çıkarlarına ve politikalarına aykırı olduğunu da değerlendirilen raporda, İsrail'in İran karşısında bataklığa saplanması halinde ABD'nin yardıma koşacağını bu durumun ABD'yi çatışmanın içine çekebileceği" kaydedildi.



ulusal.com.tr