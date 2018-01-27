ABD'nin terör örgütü IŞİD'e karşı mücadelede "müttefik" olarak seçtiği terör örgütü PYD/PKK, CIA'nın sitesinde hala terör örgütü olarak tanımlanıyor

ABD'nin, Suriye'de müttefik olarak tanımladığı ve silah yardımı yaptığı PYD/PKK terör örgütü, Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) sitesinde hala terör örgütü olarak nitelendiriliyor.



AA muhabirinin CIA'nın internet sayfasından derlediği bilgilere göre, ABD, PYD/PKK'yı terör örgütü olarak olarak tanımlamaya devam ediyor.



CIA sitesinde halen güncel olarak Suriye'deki yabancı kaynaklı terör örgütleri arasında PKK da sayılıyor ve Salih Müslim de PKK'nın Suriye kolunun lideri olarak gösteriliyor.



ABD-PYD/PKK ortaklığı



Terör örgütü IŞİD tehlikesinin yükselmesi, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yla güçlü bir ortaklığa girmesinin bahanesini hazırladı.



Amerikan ordusundan ilk askeri destek eylül 2014'te IŞİD'in, PYD/PKK işgalindeki Ayn el Arap'ı kuşattığı sırada geldi. ABD'nin aylar süren hava saldırılarıyla IŞİD, Ayn el Arap'tan çıkarıldı.



Bu olaydan sonra ABD'nin PYD/PKK'ya yardımları Fırat Nehri'nin doğusunda hızla arttı. Örgütün işgali genişledi.



PYD/PKK, ABD'nin desteğiyle Suriye'nin dörtte birini ele geçirdi



Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK, kuruluşundan 14 yıl sonra ABD'nin desteğiyle ülkenin dörtte birinden fazlasını ele geçirdi. ABD, adını görünürde SDG'ye çevirttiği örgüte IŞİD'e karşı mücadele bahanesiyle destek vermeye devam ediyor.



Terör örgütü bu destek sayesinde, Suriye topraklarının dörtte birini, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'ini işgal altında tutuyor.



ABD'nin terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahların bir bölümü ise Türkiye'ye yönelik terör saldırılarında kullanılıyor.