Kaşıkçı cinayeti soruştuması devam ederken,Washington Post gazetesinden farklı bir iddia geldi. Raporunu yarın açıklayacak olan CIA'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği, sonucuna ulaştığı iddia edildi. Amerika Senatörü Lindsey Graham ise katıldığı televizyon programında, "Veliaht Presin sorumluluğunda olduğuna inandığım bu suçu ortaya çıkarmak için elimden geleni yapacağım"dedi.

Washington Post gazetesinin, Kaşıkçı cinayetindeki yeni iddası okları Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a çevirdi.



2 Ekim'den beri gizemini koruyan cinayetin ayrıntıları ortaya çıkarken Washington Post gazetesi farklı bir iddia gündeme getirdi.



Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etti.



Washington Post'un 2'inci iddası ise CIA'in cinayetten haberdar olduğu. Üst düzey yetkililere dayandırılan haberde CIA'in 2 Ekim günü işlenen cinayetle ilgili ses kayıtlarına ulaştığı ve cinayeti önceden bildiği iddia edildi.



Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapmayan Amerika Başakanı Trump, CIA'in yarın açıklayacağı kesin raporu beklediğini belirtti.



Cinayetle ilgili bir televizyon programına katılan Amerika Senatörü Lindsey Graham, "Kaşıkçı ile ilgili, 15 Suudi yetkilinin günah keçisi olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.



Ayrıca Graham, "Veliaht Presin sorumluluğunda olduğuna inandığım bu suçu ortaya çıkarmak için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.



Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir hamlede Almanya'dan geldi. Almanya, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı uygulandığını açıkladı.



Yasağı, Dışişleri Bakanı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında duyurdu.



ulusal.com.tr