Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş hakkında övgü dolu bir yazı kaleme alan Barkey’in, Demirtaş’tan Nelson Mandela yaratma çabası dikkat çekti

CIA’nın eski istasyon şefi Henry Barkey, Amerikan dış politikasının etkili yayın organlarından Foreign Policy dergisinde bir makale kaleme aldı. Türkiye’de 24 Haziran’da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendiren ve HDP/PKK’nın adayı Selahattin Demirtaş’ı öven yazısında Barkey, Demirtaş için “Ülkenin en hayranlık uyandıran siyasetçisi, Kürt bir Nelson Mandela olma potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine de sataşmaktan geri durmayan Barkey’in makalesinden bazı bölümler şu şekilde:



‘MEYDAN OKUYUCU’

“Türk Hükümeti kilit bir ‘meydan okuyucu’yu hapiste tutarak, Selahattin Demirtaş’ı daha da popüler ve zorlu bir rakip haline getirme riskini alıyor.

Türk Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Analistlerin çoğu, Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’nin, basın üzerindeki tam denetimi ve ana muhalefet partilerinin zayıflığı nedeniyle zafere yelken açacağını tahmin ediyorlar. Ayrıca gerekli olduğunda hile yapmak için kurumsal yetenekler de geliştirilmiş görünüyor.

Oysa seçimi kazanırsa, bu bir Pirus zaferi olabilir. Her şeyden önce, seçimin meşruluğu sorgulanacaktır. Seçimlerin OHAL altında düzenlenmesinden kaynaklanan bir adaletsizlik duygusu var -Erdoğan’ın ağır şekilde lehine işleyen bir seçim yasası- ve yasadışı mühürsüz oy pusulalarının son anda dahil edildiği 2017 anayasa referandumunun gölgesinde gerçekleşiyor.



‘HAYRANLIK UYANDIRIYOR’

Erdoğan için daha çok problem yaratan bir konu ise, otoriter yönetim biçimine ve katı yöntemlerine karşı oluşan tepkinin, Kürt yanlısı Halkların Demokrasi Partisi’nin eski lideri, ülkenin en hayranlık uyandıran siyasetçisi, Kürt bir Nelson Mandela olma potansiyeli taşıyan Selahattin Demirtaş’ın önemini yükseltmesidir.

Geçen Cuma günü adaylığını açıklayan Demirtaş’ın, hapishanede olmak gibi bir dezavantaj var. O, 142 yıla kadar hapis cezasına yol açabilecek, terörizme yardım ve yataklık suçlamasıyla 4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı. Fakat henüz mahkum edilmediği için hücresinden bir kampanya yürütme hakkına sahip. Emin olun ki, kampanya ekibi ile olan iletişimi, Hükümet tarafından kısıtlanacak.

Demirtaş hakkındaki dava, Türkiye’deki Kürt Hareketi’ni lidersiz bırakmak ve makul, popüler ve ılımlı bir liderin yükselişini durdurmak için yürütülen büyük bir çabanın parçası.

1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından beri, Kürtler sürekli olarak tacize uğruyor ve temel haklarından yoksun bırakılıyor.



‘DİRENEN TEK LİDER’

Demirtaş’ı 2015 Haziranında geçerli bir aday yapan koşullar geri döndü. Kürt olmayan seçmenler arasında, ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik hayal kırıklığı giderek artıyor. Demirtaş, Erdoğan’ın hırslarına karşı geçmişte direnen tek lider. 2015’te HDP’ye oy verenlerin ve muhalefet partilerinin Erdoğan’ı yenemeyeceğini bilenlerin, Erdoğan’ın otoriter yönetimine olan kızgınlıklarını göstermenin en etkili yolu, Demirtaş’a oy vermek.

Demirtaş’ın gelecek seçimlerde 7.5 milyondan fazla oy alması, yaklaşık yüzde 15’lik bir oran, prestijini artıracak. Yüzde 50’yi aşan olmazsa, ikinci turda iktidarı belirleyenler Demirtaş ve Kürtler olacaktır. Erdoğan ile yeni seçilen ana muhalefetin(CHP) adayı Muharrem İnce arasındaki ikinci turda, seçmenin HDP parlamenterlerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak için oy kullanmayı reddeden Erdoğan’a karşı çıkması muhtemel. Bu, geçen iki haftada Erdoğan’ın ve ortaklarının basın açıklamalarında neden Kürtlere karşı sert söylemlerinin tonunu düşürdüklerini de açıklıyor.



DEMİRTAŞ’I YENİ BİR MANDELA YAPACAK

Erdoğan’ın yargı üzerindeki kontrolü Demirtaş’ın bir daha ışığı görüp göremeyeceğini belirleyecek. İki sonuçta da Erdoğan kaybediyor. Demirtaş’ı serbest bırakırsa seçimlerde en etkili ve yetenekli rakibinin elini rahatlatacak ve başını derde sokacak. Eğer hapiste tutarsa sadece yurtiçindeki rakiplerini değil, yabancı devletleri ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirecek. Demirtaş’ın şüpheli suçlamalarla uzatılan tutukluk süresi Demirtaş’ı yeni bir Mandela’ya dönüştürecek.



NELSON MANDELA KİMDİR?

Nelson Mandela, dünyanın en ünlü mahkûmu olarak anılmıştır. Güney Afrika’da Robben Adası (Fok Adası)’nda 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 1980’li yıllarda, ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada yoğunlaşması üzerine adı duyuldu. 1990 yılında Devlet Başkanı De Klerk tarafından şartsız olarak serbest bırakıldı. Serbest bırakıldığı zaman 71 yaşındaydı. 1990’da hapisten çıkınca demokratik bir Güney Afrika kurulması için çalıştı ve kurdu. 10 Mayıs 1994’te Güney Afrika’nın ilk siyahi devlet başkanı seçildi. 8 Haziran 2013’te hastaneye kaldırılan Mandela, 5 Aralık 2013’te hayatını kaybetti.





Aydınlık

