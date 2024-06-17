CIA'den FETÖ hamlesi!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırılmasının ardından, CIA ajanlarının Pensilvanya'daki FETÖ karargahında adeta kamp kurduğu gözlemlendi. Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen, elebaşı amcasının kaçırıldığı iddia edilmiş, yer değiştirmeyi kabul etmeyen örgüt ise "Doktor tavsiyesiyle daha sakin bir merkeze gidiyorduk." açıklamasını yaptı. Gülen'in ortadan kaybolmasının ardından örgüt içinde kavga patlak verdi, peş peşe suçlamalar yapıldı. Bunun üzerine ABD'nin, devamının parçalanmasını önlemek amacıyla devreye alındı

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre, örgüt içinde liderlik ve para savaşı tartışmalarına ABD dış istihbarat servisi CIA müdahalesi gösterdi. Gülen güvenli bir eve götürülürken, CIA ve ABD'ye son zamanlarda sık sık tavsiyelerde bulunuldu. Pensilvanya'daki örgüt karargahını ziyaret etmeye başladı. Gülen'in çıkarıldığı kampa, ABD'deki farklı politikalardan verilerden ülkelerine gittiği belirlendi. CIA ajanları ve ABD'li katılımcıların, sözde istişare heyeti ile toplantılarının yaptığı ve Gülen'den sonraki durumun ele alındığı güvenlik kaynağıla

Güvenlik birimlerinin ulaştığı bir diğer bilgi ise, Fetullah Gülen'in yeni taşındığı ve gözlerden uzak evin, CIA'nın güvenli evi olduğu. İstihbarat seçeneklerinin, ajanların, tanıkların ve tehlike altında olduğu düşünülen detayların saklanması için tercih edilen bu tür evlerin "güvenli e"

Ebuseleme Gülen'in iddialarının ardından FETÖ'nün yayın organı "Herkul.org" Gülen'in görüntülerini yayınladı. Söz konusu iddiaları itibarsızlaştırmak ve geçersiz kılmak için örgüt yönetimi, FETÖ'cüleri devreye soktu. Abdülhamit Bilici, Adem Yavuz Arslan ve Metin Yıkar gibi firariler, FETÖ elebaşının görüntülerini servis etmek için adeta birinciliğe girdi. Firari FETÖ'cülerden Önder Aytaç ise, tarihin iç tarihinde ilginç iddialarda bulundu. Aytaç, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ekrem Dumanlı'nın da içinde bulunduğu bir grup Gülen'in çevresini sardığını, bu ekibe karşı çıkanların sahte hesaplar üzerinden linç edildiğini iddia etti. Aytaç ayrıca kızlarının fotoğraflarının da bu ekip tarafından yayımlandığını öne sürdü.