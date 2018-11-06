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Çiftçi borçlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ne sunuldu

Çiftçi borçlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ne sunuldu. Teklif sahibi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçilerin borç faizlerinin silinmesini istedi. Ziraat Mühendisleri Odası da girdi maliyetlerinin azaltılması için hükümete çağrı yaptı.

Çiftçi borçlarına ilişkin kanun teklifi TBMM'ne sunuldu

Çiftçilerin borçlarını ödemesini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçiler için hazırladığı kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklif, çiftçilerin kamu ve özel bankalar ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarını kapsıyor.

Gaytancıoğlu, çiftçinin gayri safi milli hasıladan alması gereken katkıyı alamadığı  için borç batağına sürüklendiğini belirtti.

Ulusal Kanal'a konuşan Gaytancıoğlu, çiftçilerin banka ve kooperatiflerin yanı sıra tefecilere de borçlandığını gündeme getirdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör de borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin üretimi bıraktığına dikkat çekti.

Güngör, devletin acilen çiftçilere destek sunması gerektiğini kaydetti.


HABER:DOĞUKAN ÇOBAN  - KAMERA:BARIŞ YURTERİ
ulusal.com.tr

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