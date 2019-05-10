Bereketli topraklardan bereket alamaz oldu çiftçi. "Mazotu, gübresi,ilacı" diye tek tek sıralandı yükleri. İstemediler ama mecbur kaldılar, traktöleri tarlaya değil kapının önüne çektiler.
Türkiye'nin bir çok yerinde olduğu gibi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de çiftçilerin zor durumda. Pamuk tarlaları boş.
Girdi maliyetlerinin yanı sıra mevsimin yağışlı geçmesi de çiftçiyi iyice çıkmaza sürükledi.
Bölge üreticilerinin taleplerini Viranşehir Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci Ankara'ya iletti. Fakat henüz sorunları giderilmedi.
Ve çözülemeyen elektrik sorunu. Gideri karşılayamadağı için ekemeyen çiftçi, özel şirketlerin insafına bırakıldı.
Hükümeti bir kez daha uyaran çiftçiler, acil önlem planı istiyor.
ulusal.com.tr
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