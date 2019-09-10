Çiftçiler güç birliği yaptı

Şaraplık üzüm üretiminde önemli yeri olan Denizli’nin Çal ilçesinde, üzüm üreticileri şarap firmalarına karşı pazarlıkta güçlü olabilmek için kooperatifleşmek istiyor.

Çal, Bekilli, Buldan ve Güney İlçe Belediye Başkanları üreticiye destek verdi. Uygun fiyat vermeyen şarap firmalarına kantarlarını kapattı. Çiftçiler örgütlendi, firmalarla toplantılar yapıldı. Böylece üzüm fiyatında iyileştirme sağlandı.

Muhtarlar kooperatifleşmenin ilk adımı olan bu toplantıları olumlu buluyor.

Çal Belediye Başkanı Fethi AKCAN, firmaların daha iyi fiyat vermesinin yalnızca başlangıç olduğunu söyledi. Asıl hedefin kooperatifleşme olması gerektiğini vurguladı.

Ancak Akcan'ın hedefi daha büyük; Çin pazarına açılmak. Nitekim şaraplık üzümleriyle meşhur Çal ilçesi daha şimdiden Çinli yatırımcıları ağırladı, Çin ile ticaret köprüsü kurdu.

Çal ilçesi Çin'e ihracat yapmaya ve Avrasya'ya açılmaya hazırlanıyor. Eğer üretici kooperatifleşebilirse, alın teri ve emeği hak ettiği değeri bulacak.

ulusal.com.tr