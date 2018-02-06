"Bu çalışmaya (Çiftçiler, iklim değişikliğine nasıl uyum sağlıyor? anketi) göre çiftçiler, halihazırda aktif bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışıyor. Çiftçilerin yüzde 87'si uyum yönünde önemli adımlar atıyor"

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Araştırmacısı Doç. Dr. Barış Karapınar, "Çiftçiler iklim değişikliğine nasıl uyum sağlıyor?" anketinin sonuçlarına ilişkin, "Çiftçiler, halihazırda aktif bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışıyor. Çiftçilerin yüzde 87'si uyum yönünde önemli adımlar atıyor." dedi.

Karapınar, İPM'de düzenlenen ve anket sonuçlarının açıklandığı toplantıda, çalışmaya 698 çiftçinin katıldığını söyledi.

Son 17 yılın 16'sının iklim kayıtlarının başladığı 1800'lü yılların sonundan beri en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğini anımsatan Karapınar, "Türkiye tarımını hem verim azalışları hem de aşırı iklim olaylarının etkileri ve yoğunluğunun artması doğrudan etkiliyor. Çiftçiler bu etkileri doğrudan hissediyor ve kendileri bazı uyum metotları geliştirmeye başlıyorlar." diye konuştu.

Anket çalışmasının Ankara, Kırklareli ve Adana'dan 9 ilçe ve 122 köyde toplam 698 çiftçiye uygulandığını belirten Karapınar, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmaya göre, çiftçiler iklim değişikliğini biliyor. 'İklim değişikliği nedir?' sorusuna ankete katılanların yüzde 96'sı 'evet' cevabını veriyor. Bu çiftçilerin yüzde 91'i iklim değişikliği hakkında gazete ve televizyonlarda çıkan haberleri takip ediyor. Çiftçiler iklim değişikliğini gözlemliyor ve yaşıyor. 'Son 5 sene içerisinde iklimle ilgili ısı, sel, kuraklık, don gibi ani gelişen doğa olayı yaşadınız mı?' sorusuna çiftçilerin yüzde 97'si 'evet' yanıtı veriyor. Çiftçiler, halihazırda aktif bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Çiftçilerin yüzde 87'si uyum yönünde önemli adımlar atıyor. Özellikle zamanlama değişimi, girdi kullanımı değişimi, toprak ve su varlıklarını koruma üzerine uyum yöntemleri uyguluyorlar."

"Bu yaşanan doğa olayı sonrasında herhangi bir yardım ya da maddi destek aldınız mı?" sorusuna "hayır" yanıtını verenlerin oranının yüzde 89 olduğunu aktaran Karapınar, "Yaşadığınız olumsuz iklim etkilerini azaltmaya yönelik herhangi bir eğitim aldınız ya da bilgilendirme toplantısına katıldınız mı?" sorusuna "evet" diyenlerin oranının ise yüzde 8 olarak gerçekleştiğini kaydetti.



Doç. Dr. Karapınar, anketin sonuçlarına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Politika yapıcıların bir an önce iklim değişikliğinin giderek artan tarımsal etkinlerine karşı planlı uyuma yatırım yapmaya başlaması gerek. Türkiye OECD verilerine göre ulusal gelirinin yüzde 2,4'ünü tarımsal desteklemelere harcıyor. Bu büyük bir rakam. Ancak bu desteklerin çoğu kısa vadeli ve verimsiz alanlarda yoğunlaşıyor. Doğal varlıklara zarar veren uygulamalar bile destek alabiliyor. Bu desteklerin çiftçilerin yaşamlarını senelik desteklere muhtaç olmadan uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde kazanmalarını sağlayacak altyapı yatırımlarına aktarılması gerekiyor. Toprak, su, orman, mera varlıklarının korunması ve ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yatırımların yapılması gerek. Çiftçilerin özellikle de az gelirli kırılganlığı yüksek olanların uyum kapasitelerinin ve iklim değişikliği dirençlerinin artırılması gerekiyor."