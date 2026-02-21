Çiftçiye 81 milyar liralık üretim desteği: Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programında tarım politikaları ve desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 6 Mart’tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira “temel ve planlı üretim desteği” ödemesinin hesaplara aktarılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilerle iftar programının ardından yaptığı konuşmada tarım üretimi ve destek politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, destek ödemelerine ilişkin olarak, “6 Mart’tan itibaren 1 ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesabına aktaracağız” dedi.

Küçükbaş hayvancılığa yönelik yeni bir proje başlatacaklarını açıklayan Erdoğan, “Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek” adıyla duyurduğu proje kapsamında ilk etapta 150 bin küçükbaşın uygun şartlarla üreticilere verileceğini belirtti.

Projenin finansmanı için Ziraat Bankası üzerinden “faizsiz kredi” kullanılabileceğini ifade eden Erdoğan, krediler için “2 yıla kadar geri ödemesiz, devamında 7 yıla kadar vade seçenekleri” bulunduğunu söyledi.

Erdoğan’ın programdaki açıklamaları, farklı medya kuruluşlarınca da aynı başlıklarla haberleştirildi; destek ödemelerinin başlangıç tarihi olarak 6 Mart ve ödeme büyüklüğü olarak 81 milyar lira bilgisi öne çıktı.

