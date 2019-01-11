Çiftlik Bank'a yönelik soruşturma kapsamında, sistemin "sosyal medya sorumlusu" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan U.K, Çekmeköy'de saklandığı evde gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.



Soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank kurgusunda yer alan şirketlere hakim kararıyla kayyum atandığı belirtilen açıklamada, ayrıca eylemler açısından gerekli mali raporların hazırlanması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Vergi Denetim Kurulu'yla irtibata geçildiği kaydedildi.



Açıklamada, yine atılı suçlara iştirak eden çok sayıda şüphelinin yakalandığı, bunlardan bir kısmının tutuklandığı, bir kısmı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı anımsatıldı.



Soruşturma kapsamında aranıp yurt dışında oldukları belirlenen şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla bu şüphelilerin bulundukları ülkelerden iadelerinin talep edildiği belirtilen açıklamada, Çiftlik Bank'ın "sosyal medya sorumlusu" olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan U.K'nın Çekmeköy'de saklandığı evde yakalandığı bildirildi.