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Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gözaltı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Çiftlik Bank kurgusunun yazılımcısı gözaltına alındı.

Çiftlik Bank soruşturmasında yeni gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un yerini tespit etti. 

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, Yurdakul gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Çiftlik Bank #istanbul
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