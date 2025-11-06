Çiğ inek sütünde yeni dönem! “C sınıfı” yağ oranlarında değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ, sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, sözleşmeli usul kapsamında, içeriğindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını düzenliyor. Düzenlemenin amacı, sütün kalitesini artırmak, üretici gelirlerini yükseltmek ve süt ürünleri üretiminde verimliliği sağlamak olarak belirtiliyor.

'C SINIFI' İÇİN YENİ YAĞ ORANLARI

Yapılan değişiklikle birlikte, çiğ inek sütü sınıflandırmasında A, B ve C olarak belirlenen üç kategoriden "C Sınıfı"nı tanımlayan yağ değerlerinde değişikliğe gidildi.

Daha önce ekim-mart döneminde (kış dönemi) "C Sınıfı" süt, yağ değeri oranı yüzde 3,3'ten düşük olanlar olarak tanımlanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran, yüzde 2,9 ile 3,3 arasında olması şeklinde kararlaştırıldı.

Benzer şekilde, nisan-eylül döneminde (yaz dönemi) "C Sınıfı" olarak kabul edilen çiğ sütün yağ oranı ise yüzde 3,2'nin altı olarak belirlenmişti. Yeni tebliğle bu oran da yüzde 2,9 ile yüzde 3,2 aralığında olacak şekilde yeniden düzenlendi.