Çiğ inek sütünde yeni dönem! “C sınıfı” yağ oranlarında değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle “C Sınıfı” sütlerin yağ oranlarında farklı dönemler için yeni alt ve üst sınırlar belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çiğ inek sütünde yeni dönem! “C sınıfı” yağ oranlarında değişiklik yapıldı
Yayınlanma:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çiğ inek sütünün sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen tebliğde değişiklik yapıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu tebliğ, sanayiye arz edilecek çiğ inek sütünün, sözleşmeli usul kapsamında, içeriğindeki yağ ve protein değerlerine göre sınıflandırılmasını düzenliyor. Düzenlemenin amacı, sütün kalitesini artırmak, üretici gelirlerini yükseltmek ve süt ürünleri üretiminde verimliliği sağlamak olarak belirtiliyor.

'C SINIFI' İÇİN YENİ YAĞ ORANLARI

Yapılan değişiklikle birlikte, çiğ inek sütü sınıflandırmasında A, B ve C olarak belirlenen üç kategoriden "C Sınıfı"nı tanımlayan yağ değerlerinde değişikliğe gidildi.

Daha önce ekim-mart döneminde (kış dönemi) "C Sınıfı" süt, yağ değeri oranı yüzde 3,3'ten düşük olanlar olarak tanımlanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran, yüzde 2,9 ile 3,3 arasında olması şeklinde kararlaştırıldı.

Benzer şekilde, nisan-eylül döneminde (yaz dönemi) "C Sınıfı" olarak kabul edilen çiğ sütün yağ oranı ise yüzde 3,2'nin altı olarak belirlenmişti. Yeni tebliğle bu oran da yüzde 2,9 ile yüzde 3,2 aralığında olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Gazetecilere sabah operasyonu! 4 gazeteci emniyete götürüldüGazetecilere sabah operasyonu! 4 gazeteci emniyete götürüldüGündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: 6 Kasım’da benzin ve motorine zam var mı?Akaryakıt fiyatlarında son durum: 6 Kasım’da benzin ve motorine zam var mı?Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

çiğ süt
Günün Manşetleri
11 aylık takibin ardından silah kaçakçılığı şebekesi çökertildi
“Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”
İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
200 şüphelili 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesi kabul edildi
'Cumhur ittifakı tam dayanışma içinde “terörsüz Türkiye” hedefine yürüyor'
“Mahkemenin değerlendirme sırasını beklemek gerekecek”
İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı
Bakan Yerlikaya’dan “zafiyet yok” iddialarına yanıt geldi
Hat Holding ve İnvestco Holding'e kayyum atandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat vererek uyardı! Meteoroloji saat vererek uyardı!
Altın yeniden yükselişte! Altın yeniden yükselişte!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 22. bölüm fragmanı! Kanal D yeni bölümde neler olacak?
Gazetecilere sabah operasyonu! Gazetecilere sabah operasyonu!