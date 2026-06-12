Çiğli'deki askeri üs Manisa'ya mı taşınıyor? MSB'den açıklama geldi!

Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan ve kamuoyunda gündem olan askeri yer değişikliği haberlerine ilişkin resmi bir duyuru yayımladı.

Bakanlık yetkilileri, İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Taşınma söylentileri üzerine yapılan bu bilgilendirme ile birlikte askeri tesisin konumuna dair tartışmalar son buldu.

Söz konusu iddiaların yayılması üzerine konuya doğrudan müdahale eden Bakanlık, yayımladığı metinle durumu netleştirdi. Taşınma iddialarına ilişkin yapılan resmi açıklamada, "Basında yer alan İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir" denildi.

KAPASİTE ARTIRILIYOR

Yer değişikliği söylentilerine zemin hazırlayan Manisa'daki askeri faaliyetlerin asıl amacı ve detayları da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa’daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmaların halihazırda devam ettiği ifade edildi.

Bakanlık, Akhisar’daki bu fiziki ve teknik çalışmaların sadece mevcut hava meydanının kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütüldüğünü, bu durumun hiçbir şekilde Çiğli’deki üs ve eğitim unsurlarının bölgeden taşınacağı anlamına gelmediğini vurguladı.