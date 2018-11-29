Ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığı iddia edilen öğretim üyesi Özlem Atan Tarlacı suskunluğunu bozdu. Tarlacı, olayın iç yüzünü anlattı

Çığlık attığı esnada polis tarafından o anları kaydedilen Öğretim Üyesi Özlem Atan Tarlacı olayın ardından, yaptığı açıklamada, toplantıya yetişmeye çalıştığını ve polislerin ceza kesmesiyle sinir krizi geçirdiğini söyledi.



Çığlık atan öğretmenin öğrencisi olduğunu söyleyen kişi, öğretmenin açıklamalarını izin alarak Ekşi Sözlük'te paylaştı:



"Özlem Hoca, konuşmamızda olayı şu şekilde anlattı: 'Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum, bu esnada trafik polisi durmamı istedi, ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler.



Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim, kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler.



Kendimi tanıtarak sizin gibi bir çok polis öğrencim var, bana saygıda kusur etmezler, ben sizleri onlardan ayırmıyorum dedim. Ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti.



Uzlaşmacı bir tavırla memur olduğumu sabit bir gelire sahip olduğumu bu cezanın hem ağır hem de lüzumsuz olduğunu söyledim diğer polis cebinden çıkardığı telefonla beni videoya kaydetmeye başlayınca sinir krizi geçirdim.



Ben de polis memurlarının ve polis arabasının fotoğraflarını çektim, toplantıya gitmek üzere yola koyuldum. Aradan 1 ay geçtikten sonra video görüntülerinin basına servis edildiğini üzülerek öğrendim, hukuki olarak sürecin takipçisi olacağım.'"